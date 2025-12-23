東京電力・柏崎刈羽原発をめぐり、新潟県の花角知事は赤沢経産相に再稼働容認の意向を伝えました。23日午後、赤沢経産相と面会した花角知事は柏崎刈羽原発をめぐり、避難道路の早期整備など7項目の条件を確実に実施するよう求めたうえで、再稼働容認の意向を伝えました。新潟県・花角英世知事：去年3月にいただいた理解要請に対して、了承したいと思う。地元同意の手続きが完了したことを受け、東京電力は24日にも原子力規制委員会