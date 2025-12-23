石川県小松市の安宅住吉神社では23日、新年を迎える準備のため、ことしも参拝者が奉納した絵馬を取り外す「絵馬納め」の神事が行われました。勧進帳ゆかりの安宅住吉神社には、境内に安宅の関跡があることから難関突破のご利益があるとされ、合格祈願や家内安全など、毎年、数多くの絵馬が奉納されます。ことしも1年を通じて約3600枚の絵馬が掛けられました。23日は巫女が舞を奉納した後、さまざまな願いが記された絵馬が、丁寧に