「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026」開催記者会見が23日、都内にて開催され、「M-1グランプリ2025」で準優勝を果たしたドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）をはじめ、コットン（西村真二・きょん）、スタミナパン（麻婆、トシダタカヒデ）、セルライトスパ（肥後裕之、大須賀健剛）、ダンビラムーチョ（大原優一、原田フニャオ）、ななまがり（森下直人、初瀬悠太）が参加を表明した。【写真】ドンデコルテら