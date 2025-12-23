2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）に、米津玄師の出場が決定。映画『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」を披露する。【写真】M!LK・佐野勇斗、紅白初出場に感慨昨年の“願掛け”明かし「まさかこんなに早く叶えられる日が来るとは！」米津の出場は3回目。今回はヒットチャートを席巻し続け、海外チャートにも次々ランクインするなど世界的にも大ヒットしている