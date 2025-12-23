ＮＨＫは２３日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）にシンガー・ソングライターの米津玄師が白組で出場することを発表した。それまで白組が２０組、紅組が２１組だったため、白組の残り１枠に注目が集まっていたが、昨年と同数の２１組になった。本番まであと８日。果たしてサプライズ出演のアーティストはいるのか―。米津は、朝の連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌だった「さよーならまたいつか！」を披露