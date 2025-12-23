ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２３日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは、同番組について「年末年始ですけども『ＴＨＥＴＩＭＥ，』は、いつも通りの放送ということです」と告知し「３０日、３１日、１日、２日、ぜひ、ご覧いただきたいと思います」とＰＲしていた。画面には、年末年始の企画が映し出され２９日は「安青錦生出演」、３０日は「日