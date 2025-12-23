タイ人少女が働かされていたとされる個室マッサージ店が入るビル＝11月、東京・湯島【バンコク、台北共同】東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ人少女が違法に働かされていた事件で、台湾で拘束中だった少女の母親が23日、移送先のタイに向けて出発した。台湾当局が明らかにした。タイ警察は人身取引などの疑いで母親の逮捕状を取っており、拘束する方針。タイ警察などによると、母親は6月下旬に来日し、連れてきた