ギャンブラー、インフルエンサーとして「運」の使い方を熟知したZ李と、スピリチュアルに精通するオカルト研究家・角由紀子。「運がいい人」と「運が悪い人」の違いが生々しく語られた第一回に続き、今回は「裏社会とスピリチュアル」について赤裸々に語り尽くした。因果応報の正体から霊感商法の仕組みまでを大暴露！ーー裏社会の人たちにとっても、「開運法」があったりするんでしょうか？Z李ありますよ。「悪いことしてる自