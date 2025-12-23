歌舞伎俳優の八代目市川染五郎（20）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。祖父の二代目松本白鸚（83）から学んだことを明かした。祖父は白鸚、父は十代目松本幸四郎という歌舞伎一家に生まれ、12歳で染五郎を襲名した歌舞伎界のプリンス。司会の黒柳徹子から「おじいさまの白鸚さんから教えられたことって何かあります」と聞かれると、染五郎は「いっぱりありますけれども。でもやっぱり