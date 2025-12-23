オリックスは２３日、球団公式インスタグラムに新規投稿。契約更改に臨んだ際の平野佳寿投手のスーツ姿をアップすると、ファンから大きな反響が集まった。「Ｂｓスーツコレクション」として選手が契約更改を行った際のスーツ姿を定期的にアップしているオリックス。平野はブラウンのスーツに黒シャツというダンディ感満載だ。ソファに鎮座する姿は貫禄十分と言える。コメント欄には多くの感想が書き込まれ「貫禄半端ない笑」