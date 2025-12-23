バスケットボールの全国高校選手権＝ウインターカップに男女で出場している瓊浦高校の女子の試合が23日に行われました。 創部14年目で悲願のウインターカップ初出場を果たした女子は、富山県代表の龍谷富山と対戦。 59対88で敗れ惜しくも全国初勝利とはなりませんでした。 男子は24日、秋田工業との初戦に臨みます。