ルーカスは身長190センチ超えの本格派左腕として活躍が期待される(C)Getty Images阪神は12月23日、今季ブルージェイズでプレーしたイーストン・ルーカスと来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は「42」に決定した。【動画】脅威の逆方向スライダー！新助っ人モレッタの魔球をチェックルーカスは2019年ドラフト4巡目でマーリンズから指名を受け、23年にアスレチックスでメジャーデビューを果たし、その後はタイガース、