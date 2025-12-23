2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。『TGC in あいち・なごや 2026』豪華出演者第5弾！嵐莉菜、NANO（IS:SUE）、莉子、樋口幸平らら出演ゲストモデルには、雑誌「ViVi」の専属モデルとして活躍する一方、2022年公開の映画「マイスモールランド