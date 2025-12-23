お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が23日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。最近あった衝撃の出来事を明かす場面があった。28日にTVerで配信される「芸人報道2025年芸人ニュース大賞SP」に出演する蛍原徹「フットボールアワー」後藤輝基、「サバンナ」高橋茂雄とともに、加藤が番組にPRのコメントを寄せた。その中で「身の回りに起きた今年の激震ニュース」についてトークを4人で展開