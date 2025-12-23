巨人は２３日、「２０２６新年福袋」と新年の幕開けを彩る新商品を、１月１日正午から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと、東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。福袋は、応援を盛り上げるグッズが入ったセットをはじめ、ＮＩＫＥ製アパレルを詰め込んだ大人向け・お子様向けセットなど、価格や内容が異なる全１０種類。さらに、粋でいなせな江戸っ子グループ