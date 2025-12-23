IBFフライ級世界戦に向けた練習を公開し、ポーズをとる挑戦者のフェリックス・アルバラード＝23日、愛知県東海市国際ボクシング連盟（IBF）フライ級タイトルマッチ（27日・愛知県国際展示場）で王者の矢吹正道（緑）に挑む同級1位フェリックス・アルバラード（ニカラグア）が23日、愛知県東海市内で練習を公開し「互いに経験豊富で、いい試合になるだろう。KOで勝ち、ベルトを持ち帰りたい」と力強く意気込んだ。この日はシャ