東京証券取引所23日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸した。電機株や銀行株などが買われ、相場を支えた。終値は前日比10円48銭高の5万412円87銭。東証株価指数（TOPIX）は18.08ポイント高の3423.25。出来高は約18億882万株だった。