【台北＝園田将嗣】東京都文京区湯島の個室マッサージ店でタイ国籍の１２歳の少女が性的サービスをさせられていた事件で、台湾移民署は２３日、台湾で収容されていた少女の母親をタイに送還したと発表した。タイ警察は母親について人身取引などの容疑で逮捕状を取っており、タイに到着後、執行するとみられる。台湾の報道によると、母親は日本を出国後、９月から台湾に滞在。台湾の警察が１０月末に母親自身の売春行為容疑な