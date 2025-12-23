パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２２日（日本時間２３日）、自身のＳＮＳを立て続けに更新した。Ｘ（旧ツイッター）には山に沈みかけた夕日をバックにテラスでヤクルトの青木宣親ＧＭ（４３）とくつろぐ２ショットをアップ。ダルビッシュは「毎年恒例の青木家とまったりしてきました」と報告すると「明日は岩隈家も。ずっと仲良くしていただいて感謝。あとＧＭになったそうです」とつづった。またインスタグラムのス