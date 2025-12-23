パワハラ疑惑や違法医療施術疑惑に巻き込まれているタレントのパク・ナレが、初めて警察の事情聴取を受けた。【画像】パク・ナレ、“セクハラ言動”で物議 「男なら責任」の声パク・ナレは去る12月19日、ソウル龍山（ヨンサン）警察署に出頭し、非公開で告訴人としての事情聴取に臨んだ。元マネージャーらを恐喝未遂の容疑で告訴した事件について、約6時間にわたり供述したと伝えられている。告訴された元マネージャーは、20日に警