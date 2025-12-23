【DMM通販：2026年1月再入荷予定ガンプラ】 12月23日 販売中 「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」 DMM通販にて、ガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」などが販売している。 今回DMM通販にて2026年1月に入荷予定のガンプラが販売しており、「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」のほか、「RG 1/144 MSZ-006 ゼータガンダム」「HGUC 1/144 ケンプファー」「HGUC 1/