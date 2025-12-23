2025年秋クールドラマが続々と最終回を迎えています。今クールも全ドラマをチェックしたアラフォー筆者が、印象的な演技をみせてくれた女優3人をご紹介します。※一部作品のネタバレを含みます。◆白鳥玉季『ぼくたちん家』まずご紹介したいのが、『ぼくたちん家』（日本テレビ系）で、15歳のトーヨコ少女・ほたるを演じた白鳥玉季です。及川光博と手越祐也が演じる、性格も生い立ちも対照的な男性カップルを“保護者”として頼る