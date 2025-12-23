本日23日(火)、札幌管区気象台から最新の3か月予報が発表されました。来年1月から3月にかけて、降水量や日本海側の降雪量は、ほぼ平年並みの見込みです。また、寒気の影響を受けにくいため、平均気温は平年並みか高いでしょう。特に3月は平年より高い確率が50パーセントと高く、雪解けは早く進みそうです。冬の終わりも早まる可能性があります。1月年明けは札幌周辺でも大雪の可能性?冬型の気圧配置は長続きしない来年の1月は