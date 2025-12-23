あなたには、忘れたいのに忘れられない「許せない言葉」はありますか？ 今回は結婚寸前の恋人からそんな言葉を投げかけられてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆結婚目前、順調だったはずの2人秋元美佐子さん（仮名・32歳）が、恋人の洋介さん（仮名・33歳）とお付き合いを始めて3年経ったころのお話です。「1年前から私が洋介の部屋に引っ越して、同棲を始めていました。もちろん結婚の話も出ていて、お互いの両親に