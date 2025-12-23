自民党の鈴木幹事長は、衆議院の解散・総選挙について、「いまいまの話ではない」と述べ、当面は行われないとの見通しを示しました。自民党鈴木幹事長「選挙につきましては、高市総裁がたびたび、まずは政策課題に全力で取り組むと、そうした考えが示されております。選挙はいまいまの話ではない。そういう認識でございます」衆議院の解散・総選挙について高市首相が「考えている暇はない」などと発言する中、自民党の鈴木幹事長