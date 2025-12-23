災害時などに活用できるよう、公衆電話ボックスに、無料のWi-Fiを設置する取り組みが東京で始まりました。NTT東日本と東京都は、都内にある公衆電話ボックスに無料のWi-Fi設備の設置を開始しました。このWi-Fiは安全性の高い通信の国際規格「オープンローミング」に対応していることが特長です。1度接続設定をすると、それ以降、「オープンローミング」対応のWi-Fiスポットでは自動的に接続されるようになり、安全な通信を利用でき