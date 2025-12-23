医師・歯科医師・薬剤師数の推移2024年末時点の医師の総数は34万7772人で、前回の22年末から1.3％（4497人）増え、過去最多を更新したことが23日、厚生労働省が発表した「医師・歯科医師・薬剤師統計」で分かった。統計によると、薬剤師も1.7％（5355人）増で、過去最多の32万9045人。歯科医師は1.5％（1615人）減で、10万3652人だった。小児科医は1.3％（228人）増の1万8009人、産婦人科・産科医は1.2％（143人）減の1万1690