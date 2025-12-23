【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】年末ですね、2025年も大詰めですね。自分の今年の目標とか…覚えてはります？正直、私は行き当たりばったりな人なので、覚えてるどころか放っておくと目標とか全くたてません（苦笑）。でも…ラジオ番組でリスナーさんやゲストさんに「今年（来年）の目標は？」って当然のように尋ねるので、その勢いで自分の一年の目標もテキトーに言っちゃいます（ごめんなさい、テキトーです）。