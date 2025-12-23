「絶対見つけるから、私が寿命を全うして会えた時には大きな声で『おかあちゃん！』って叫んで教えてほしい」【写真】保護したころは手のひらサイズでしたそう話す飼い主さん（@tsukino_nekoko）は、7歳で天国へ旅立ったつきのくんとの日々やペットロスとの向き合い方を教えてくれた。出会いは、2008年5月。仕事を終えた飼い主さんは駅に向かう最中、手のひらサイズだったつきのくんを保護した。仕事後に植え込みの中から出てきた