中国の国産旅客機C909がこのほど、カシュガル発グルジャ行きの華夏航空G54969便において、3000万人目の搭乗客を迎えた。2016年6月28日の商業初就航以来、C909は累計で延べ3000万人以上の旅客を安全に輸送してきた。C909は国際的な耐空基準に基づき中国が初めて独自開発した、独自の知的財産権を有する中短距離新型ターボファンリージョナルジェット機だ。現在までに175機が納入され、国内のリージョナルジェット機の6割以上を占め