上海市内で12月22日、中国初のオープン型ロボットレンタルプラットフォームの「縕天レンタル」の発表会が行われました。このプラットフォームは現在までに全国50の中核都市、600社以上のサービスプロバイダーをカバーしており、多くのブランド、多くのモデルのロボットのレンタルサービスを提供していきます。レンタル価格は200元（約4400円）から1万元（約22万円）以上まで様々です。また、2026年には全国200以上の都市でレ