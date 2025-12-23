ジムニー並み「地上高」のコンパクトSUVダイハツは2025年12月17日、マレーシアの自動車生産・販売合弁会社「プロドゥア」が新型コンパクトSUV「TRAZ」（トラズ）を現地で発売したと発表しました。プロドゥアは1993年にダイハツとの提携によって設立されたマレーシア第2の国民車メーカーです。小型車を中心としたラインナップで存在感を高め、2006年から2024年まで19年連続でマレーシア自動車市場シェアNo.1を獲得。2024年には