今年7月、四国地方整備局に勤務する国家公務員の男性職員（当時57）が酒気帯び運転の疑いで逮捕された事件を受けて、四国地方整備局は、きょう（23日）付で、この職員を停職６か月の懲戒処分にしました。この職員はきょう付で辞職したということです。 四国地方整備局によりますと、この職員は7月20日の早朝、自家用車に発泡酒を入れたクーラーボックスを乗せて、高松市内を出発し、足摺岬に向かいましたが、車のエア