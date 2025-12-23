ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が23日、福岡市の「SOS子どもの村福岡」を訪問し、ＮＰＯ法人「ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ」に90万円を寄付した。2018年から本塁打1本につき15万円の寄付をしており、今季は6本（シーズン4本、ポストシーズン2本）を放った。この日は子どもたちの質問に答えた後、中庭で一緒にドッジボールをして、汗だくになって楽しんだ。柳田は「子どもの成長スピードは速いなと思います。一年で声変