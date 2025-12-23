ËÙ±Û¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢Â´¶È¸å¤Ë¿Æ¸ò¡¦¡¦¡¦½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß(41)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦Èø¾å¾¾Ìé(40)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢Èø¾å¾¾Ìé¤¯¤ó¤ÈÅÏÊÕ¤¨¤ê¤µ¤ó70ºÐ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Æ¢öÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥È¡¼¥¯¤â¥­¥ì¥­¥ìÌÌÇò¤¤Æ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤­¤ÆÂº·É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤²¡ÁÆ±µéÀ¸