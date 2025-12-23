歌手の藤あや子（64）が22日、自身のブログを更新。岐阜で行われたディナーショーの舞台裏で撮影した、高校生の孫娘（愛称：あっちゃん／17）と歌手・細川たかし（75）との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今回はあっちゃんがお手伝いにゃん来てくれました」女子高生の孫娘＆細川たかしとの3ショット披露の藤あや子藤は「昨日のお仕事」と題し、「ディナーショー」と書き出すと、岐阜グランドホテルで開催され