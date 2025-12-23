２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０円４８銭（０・０２％）高の５万４１２円８７銭だった。３営業日連続で値上がりした。前日に急上昇した長期金利の低下を受け、企業の資金借り入れの負担軽減が意識され、東証プライム銘柄の７割超が上昇した。一方、これまで堅調だった人工知能（ＡＩ）・半導体関連銘柄の下落が目立った。外国為替市場の円相場が円高・ドル安方向に振れたことで、自動車