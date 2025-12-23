ソフトバンク・柳田悠岐外野手が成績に応じた寄付を行っているＮＰＯ法人「ＳＯＳ子どもの村福岡」を訪問し、家族と離れて暮らす少年少女とふれ合った。オフの恒例行事で子どもたちと再会し「子どもの成長は早いな。一年で声変わりしたり、『わーっ』て幼稚園児みたいだった子がシャイになったり」と笑顔。「成長がうらやましい。自分は成長はできないけど、あらがうというか、立場は違うけど頑張らないといけないという気持ちに