オリックス・中川圭太内野手が２３日、奈良・生駒市内にある、犬の保護・譲渡施設「ピースワンコ・ジャパン生駒譲渡センター」を訪問した。今シーズンから１安打につき１万円を、寄付する活動を開始。今季は１２３安打を記録したため、１２３万円の寄付を行った。「実際に触れ合ってみて、いい子たちばかりなのでやってよかったなと思いました」とやりがいを感じていた。中川は実家でパグを２匹、自宅ではマルプー（マルチーズ