【モデルプレス＝2025/12/23】歌手の米津玄師が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に白組として出場することが決定した。【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧◆米津玄師「紅白歌合戦」3回目の出場決定米津が披露するのは映画、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」。ヒットチャートを席巻し続け、海外チャートにも次々ランクインするなど世界的にもヒットしてい