当社は、大賀薬局などグループ8社の持ち株会社として今年10月に設立しました。曾祖父が1902年に創業し、福岡市など九州で調剤薬局やドラッグストア121店舗を展開する大賀薬局を中心に、人・動物・環境を守る総合ヘルス企業を目指しています。 私は、東京の大学を卒業後、商社勤務を経て2009年に大賀薬局に入社。現場を経験後、16年に副社長、17年に父の後を継いで5代目社長に就任しました。入社当時から巨大資本の全国