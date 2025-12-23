円高受けて対円で下げる、対ドルではややしっかり＝オセアニア為替概況 今週はクリスマスウィークということで、豪ドル、NZドル自体の動意はなく、対円では昨晩の片山財務相発言を受けた円高に押される展開となった。対ドルではドル円などでのドル安が支えも、値動きは限定的なものに留まった。豪ドルドルは朝の0.6655から少し上昇も高値は0.6671までとなっており、朝からのレンジは16ポイント。NZドルドルは朝の0.5788か