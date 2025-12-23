テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、１．３５台が目前 1.3537エンベロープ1%上限（10日間） 1.3501ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3491現値 1.3403一目均衡表・転換線 1.340310日移動平均 1.3369100日移動平均 1.3368一目均衡表・雲（上限） 1.3358200日移動平均 1.333221日移動平均 1.3269エンベロープ1%下限（10日間） 1.3266一目均衡表・基準