【これからの見通し】片山発言で円安の流れに冷水、クリスマスの薄商いに投機筋封じ込め狙う 昨日のＮＹ朝方に片山財務相がブルームバーグとのインタビューを行った内容が報じられた。過度な為替変動には断固たる措置－介入は｢フリーハンド｣、投機的な動きには日米共同声明に基づきアクション取る、などの強めのメッセージに市場は円買いの反応を見せた。 本日も同趣旨の会見内容が