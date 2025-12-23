新潟地方気象台が23日に発表した「3か月予報」によると、新潟県を含む北陸地方では向こう3か月の平均気温は、ほぼ平年並の見込みです。降水量、降雪量はほぼ平年並の見込みです。向こう3か月は北日本を中心に、冬型の気圧配置が長続きしないため、寒気の影響を受けにくい予想です。月別の予想です。【1月】 平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。気温はほぼ平年並の見込みです。【2月】 平年と同様に曇りや雪または雨