秋田市によりますと、秋田市の公設地方卸売市場の敷地内の倉庫に侵入していたクマが、午後2時59分に捕獲用のおりに入りました。クマは22日午前11時すぎに倉庫に侵入する姿が目撃されていて、約28時間倉庫にとどまっていました。捕獲用のおりに入ったクマの姿が、自動撮影カメラで確認されたということです。捕獲されたクマは、午後4時40分ごろ運び出されました。