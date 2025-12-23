ドイツから半年ぶりに帰国し、日の丸を背負う。U-22日本代表に選出されたMF碇明日麻(ハノーファー)は、2022年のU-17日本代表以来の招集。「ラージ枠に入っているという話はもらっていたけど、選ばれるところはまでは行っていなかった。悔しい思いをしていたから、今回選ばれてうれしい気持ちもあり、やらないといけない、ここしかないという思いもある」と意気込みを語った。今回の活動で、U-22日本代表は24日から水戸市内で行