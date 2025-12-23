きょう東証スタンダード市場に新規上場したテラテクノロジーは、午前１０時８分に公開価格２０９０円を８１４円（３８．９％）上回る２９０４円で初値をつけた。１０時１７分には３０７５円に上昇したが、その後は換金売りに押される展開で、この日安値の２４２５円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS