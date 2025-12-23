FC東京は23日、DF大森理生(23)がFC今治への育成形期限付き移籍より復帰することを発表した。大森はFC東京の下部組織出身で、2022年からFC琉球、RB大宮アルディージャ、いわきFC、今治で武者修行を続けていた。今季はJ2でキャリアハイとなる36試合に出場して1得点。今治を通じて「J1昇格できなかった悔しさは残りますが、FC今治にとって初めての舞台に皆様と共に挑戦できたことはとても楽しかったし、誇りに思います。またいつ