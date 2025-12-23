清水エスパルスは23日、FC岐阜へ期限付き移籍しているFW川本梨誉(24)が岐阜へ完全移籍し、SC相模原へ期限付き移籍しているFW加藤拓己は松本山雅FCへ完全移籍することを発表した。川本は中学年代から清水に所属しており、2020年のトップチーム昇格後は複数のクラブへ期限付き移籍していた。今季はブラウブリッツ秋田でシーズンを始め、7月にレンタル先を岐阜へ変更。J2では3試合無得点、J3では17試合3得点を記録するシーズンに